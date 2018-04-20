Между тем, напоминаем, что с 16 апреля по 14 октября на территории Владимирской области установлен пожароопасный сезон.

С начала весеннего периода уже зарегистрировано более 50 случаев выжигания сухой травы и растительности.Между тем, напоминаем, что с 16 апреля по 14 октября на территории Владимирской области установлен пожароопасный сезон. В этот период запрещено разведение костров в неустановленных местах, сжигание мусора, отходов производства и потребления в лесу, на торфяных месторождениях, а также сельскохозяйственные палы. В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации правообладатели земельных участков, расположенных в границах населённых пунктов, садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, обязаны производить регулярную уборку мусора и покос травы.За разведение костров в неустановленных местах, сжигание мусора, отходов производства и потребления в лесу, на торфяных месторождениях, а также сельскохозяйственные палы предусмотрена административная ответственность. Штраф на граждан составляет до 3 тысяч рублей, на должностных лиц – до 15 тысяч рублей, на юридических лиц – до 200 тысяч рублей.Кроме того, в случаях уничтожения или повреждения чужого имущества, причинения тяжкого вреда здоровью либо повлекших смерть человека, предусмотрена уголовная ответственность.Если вы стали свидетелем пала травы, немедленно сообщите об этом на Единый телефон пожарных и спасателей «01» (с мобильного – «101») или на телефон службы спасения «112». Кроме того, в региональном управлении МЧС России круглосуточно работает «телефон доверия» – 8(4922) 39-99-99.