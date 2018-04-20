Электрокары до сих пор остаются в России нишевыми автомобилями: объем их рынка год назад в нашей стране едва превышал 1000 штук. Но их продажи хоть ползком, но растут.

Электрокары до сих пор остаются в России нишевыми автомобилями: объем их рынка год назад в нашей стране едва превышал 1000 штук. Но их продажи хоть ползком, но растут.