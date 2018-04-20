Электрокары до сих пор остаются в России нишевыми автомобилями: объем их рынка год назад в нашей стране едва превышал 1000 штук. Но их продажи хоть ползком, но растут.
<a href="http://33live.ru/novosti/20-04-2018-v-rossii-vyrosli-prodazhi-elektromobilej.html" target="_blank">В России выросли продажи электромобилей</a> - Электрокары до сих пор остаются в России нишевыми автомобилями: объем их рынка год назад в нашей стране едва превышал 1000 штук. Но их продажи хоть ползком, но растут.
[url=http://33live.ru/novosti/20-04-2018-v-rossii-vyrosli-prodazhi-elektromobilej.html]В России выросли продажи электромобилей[/url] - Электрокары до сих пор остаются в России нишевыми автомобилями: объем их рынка год назад в нашей стране едва превышал 1000 штук. Но их продажи хоть ползком, но растут.