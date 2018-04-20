Бизнесмен из Ульяновской области Алексей Якушев выпустил
растительное масло Новичок, решив заработать на скандале вокруг
отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Поступок
предприимчивого россиянина прокомментировал Dni.Ru член экспертного совета по развитию
информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
Бизнесмен из Ульяновской области Алексей Якушев выпустил
растительное масло "Новичок", решив заработать на скандале вокруг
отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Поступок
предприимчивого россиянина прокомментировал Dni.Ru член экспертного совета по развитию
информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
"Я конечно понимаю, что производитель хотел
хайпануть на известной скандальной теме и подзаработать деньжат пока горячо, но
выглядит этот товар уж очень провокационно. Да и с точки зрения продаж, я не
уверен, что это сыграет на руку", – считает Манукян. "По идее, ведь речь идет
об отравляющем веществе и в покупателе одновременно будет бороться и
любопытство к красивой обертке и тот факт, что этим веществом возможно отравили
людей. Но я в любом случае против подобных грубых спекуляций на этой теме", -
заявил собеседник Dni.Ru.
При этом он добавил, что, по его мнению, товар с такой
этикеткой в какой-то мере даже позорит страну. "Мы ежедневно отбиваемся от
клеветы по этому поводу, а тут "западным партнерам" такое
своеобразное подмигивание получается", – заключил Вадим Манукян.
Товар действительно выглядит довольно провокационно. Этикетки
бутылок украшены грозной аббревиатурой КГБ. По словам бизнесмена,
создать продукт он решил после того, как регулярно слышал название
отравляющего вещества в новостных сюжетах. Теперь Якушев рассчитывает, что
экологически чистый продукт сможет получить одобрение со стороны надзорных
органов и поступит в розничную продажу.
Новость о создании такого масла
вызвала бурные обсуждения в Сети. Большинство пользователей считают, что у
предпринимателя плохое чувстве юмора. Другие посоветовали Якушеву производить
горячительные напитки "Новичок". "Была бы
водочка – каждый второй тост звучал бы так: ну что, отравимся?..",
– написал один из комментаторов в Twitter. "Масло под маркой
нервно-паралитического яда? Никогда не куплю", "Какая-то массовая
психопатия. У этих нелюдей даже мысли нет, что пострадали, чуть не умерли люди",
"Имбицилы... Людей этим убивают, а они ржут", – негодуют интернет-пользователи.
Напомним, что,
по версии британский властей, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его
дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом, известным в СССР
как "Новичок". Российский представитель в Организации по запрещению
химического оружия (ОЗХО) позже заявил, что разработка
смертоносного вещества велась
и в США, где "Новичок" был запатентован в качестве химоружия.