Участница группы Serebro показала шикарную фигуру. Девушка опубликовала в своем Instagram откровенные снимки.

Участница группы Serebroпоказала шикарную фигуру. Девушка опубликовала в своем Instagram откровенные снимки.Солистка коллектива поющихкрасоток 23-летняя Екатерина Кищук, поделилась в Сети смелыми фото в купальнике. Девушкапозирует на фоне однотонной стены, что выгодно акцентирует внимание на стройномстане звезды.Поклонники по достоинствуоценили публикации исполнительницы, за сутки они набрали более полумиллиона отметок"Нравится". Не поскупились поклонники и на хвалебные комментарии,особенно активно Катюшу превозносили мужчины. "Какая красиваааая", "Сексуальная", "О ля ля","Если что,ты моя будущая жена", "Красивая", "Так горячо чтоприкурил сигу", "Зайка наша", "женюсь!", "Sexxxx малышка","Прелесть куколка", "Держите меня трое", "Шикарная девочка", "Катяженись на мне пожалуйста". "Жарко", – писали возбужденные поклонники.Девушка стала участницей девичейгруппы пару лет назад. Она прошла кастинг, в котором за место в проекте Serebroборолось 50 тысяч красавиц. Среди них были не только жительницы странСНГ, но и девушки из Японии.Также участие в отборе принимали уже и известныепевицы: 23-летняя экс-солистка группы "Ранетки" Нюта Байдавлетова, экс-солистка"Блестящих" Наталья Асмолова, исполнительница хита "Белые кораблики" Карина М,а также супруга одного из вокалистов группы "Маяковский". Однако поклонникигруппы выбрали именно Кищук. Видео из ее заявки набрало около 200 тысяч просмотров в "ВКонтакте".