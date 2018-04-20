В американском штате Алабама казнен 83-летний Уолтер Леро Муди. Он был самым пожилым заключенным, казненным в США с 1976 года. Суд пришел к выводу, что Муди отправлял по почте посылки с бомбами и письма с угрозами.

В американском штате Алабама казнен 83-летний Уолтер Леро Муди. По данным неправительственной организации Death Penalty Information Center , Муди был самым пожилым заключенным, казненным в США с 1976 года.Приговор был приведен в исполнение в тюрьме, расположенной в городе Атмор, путем введения смертельной инъекции. Эта казнь стала уже восьмой с начала года.Муди отправлял по почте посылки с бомбами и письма с угрозами. В 1989 году при срабатывании одного из устройств был убит окружной судья, при другом взрыве погиб темнокожий юрист. Преступник до последнего отрицал свою вину.Сейчас смертная казнь разрешена в 31 американском штате. По состоянию на 1 июля 2017 года, приведения ее в исполнение ожидали 2817 человек. Всего, начиная с 1976 года в США, были казнены 1472 человека.