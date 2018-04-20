Российские военные не угрожали американским военным во время ударов западной коалиции по Сирии. Русские вели себя профессионально, признал представитель Объединенного комитета начальников штабов США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.

Российские военные не угрожали американским военным во времяударов западной коалиции по Сирии. Русские вели себя профессионально, признал представительОбъединенного комитета начальников штабов США генерал-лейтенант КеннетМаккензи.Генералу Маккензи пришлось отвечать на вопросы журналистов -они, в частности, интересовались, угрожали ли российские ВС в ходе операциизападных союзников американскому ракетному эсминцу "Дональд Кук"."Ни на каком этапе россияне не угрожали "ДональдуКуку". Как вы знаете, в восточной части Средиземного моря находилось двароссийских фрегата. "Дональд Кук" был нашим единственным надводнымкораблем в восточной части Средиземного моря. В ходе удара у нас былосущественное воздушное патрулирование над "Дональдом Куком", обеспеченноеЕвропейским командованием", – ответил генерал.Маккензи признал, что российские военные вели себяпрофессионально и не угрожали американским ВМС. По словам генерала, онисоблюдали "правила дорожного движения" на море. Ранее Кеннет Маккензиподтвердил, что военные США и России постоянно были на связи. Для коммуникациииспользовали так называемые каналы по предотвращению конфликтов.США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары посирийским правительственным объектам – они заявляли, что там производитсяхимическое оружие. Коалиция выпустила болееста ракет, 71 из которых сбили сирийские ПВО. В результате ударов никто непогиб, разрушения на земле минимальны. Российские силы задействованы не были,но отслеживали все пуски, передаетКак стало известно, в атаке на Сирию не смогли участвоватьпредставители Великобритании – хотя и прилагали для этого определенные усилия.Британскую субмарину класса Astute заставили беспорядочно маневрировать российскиеподводники. По сведениям The Times,подлодке пришлось "играть в кошки-мышки" в Средиземном море с российскимисубмаринами класса "Варшавянка".