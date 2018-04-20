Российские военные не угрожали американским военным во время
ударов западной коалиции по Сирии. Русские вели себя профессионально, признал представитель
Объединенного комитета начальников штабов США генерал-лейтенант Кеннет
Маккензи.
Российские военные не угрожали американским военным во время
ударов западной коалиции по Сирии. Русские вели себя профессионально, признал представитель
Объединенного комитета начальников штабов США генерал-лейтенант Кеннет
Маккензи.
Генералу Маккензи пришлось отвечать на вопросы журналистов -
они, в частности, интересовались, угрожали ли российские ВС в ходе операции
западных союзников американскому ракетному эсминцу "Дональд Кук".
"Ни на каком этапе россияне не угрожали "Дональду
Куку". Как вы знаете, в восточной части Средиземного моря находилось два
российских фрегата. "Дональд Кук" был нашим единственным надводным
кораблем в восточной части Средиземного моря. В ходе удара у нас было
существенное воздушное патрулирование над "Дональдом Куком", обеспеченное
Европейским командованием", – ответил генерал.
Маккензи признал, что российские военные вели себя
профессионально и не угрожали американским ВМС. По словам генерала, они
соблюдали "правила дорожного движения" на море. Ранее Кеннет Маккензи
подтвердил, что военные США и России постоянно были на связи. Для коммуникации
использовали так называемые каналы по предотвращению конфликтов.
США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по
сирийским правительственным объектам – они заявляли, что там производится
химическое оружие. Коалиция выпустила более
ста ракет, 71 из которых сбили сирийские ПВО. В результате ударов никто не
погиб, разрушения на земле минимальны. Российские силы задействованы не были,
но отслеживали все пуски, передает
Как стало известно, в атаке на Сирию не смогли участвовать
представители Великобритании – хотя и прилагали для этого определенные усилия.
Британскую субмарину класса Astute заставили беспорядочно маневрировать российские
подводники. По сведениям The Times,
подлодке пришлось "играть в кошки-мышки" в Средиземном море с российскими
субмаринами класса "Варшавянка".