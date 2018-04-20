Злоумышленники путем мошенничества получили со складов различные товары общей стоимостью свыше 21 млн рублей, подлежащие перевозке, и похитили их...

СЧ СУ УВД по ЮВАО окончено производством и направлено в суд уголовное дело по факту мошенничества под видом перевозки грузов автомобильным транспортом.Как установлено в ходе расследования, обвиняемые, действуя от имени организации, осуществляющей грузоперевозки, заключили с двумя транспортными компаниями договоры на перевозку грузов автомобильным транспортом в г. Екатеринбург и г. Когалым. Далее под видом исполнения обязательств по сделкам фигуранты получили со складов различные товары общей стоимостью свыше 21 млн рублей, подлежащие перевозке, и похитили их. Похищенным злоумышленники распорядились по своему усмотрению.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в Кузьминский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53