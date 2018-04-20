В программу праздничного концерта вошли выступления известного коллектива «Горница», артисты которого порадовали зрителей народными и современными песнями...

В Культурном центре Главного управления МВД России по г. Москве состоялся концерт дипломантов международных фольклорных фестивалей и конкурсов, лауреатов Национальной литературной премии «Золотое перо Руси», обладателей почетного звания «Глас ангельский России» ансамбля песни и танца «Горница».На торжественном мероприятии присутствовали начальник Управления по работе с личным составом Главного управления МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Рубан, начальник Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Рыбальченко.Зрителями стали ветераны органов внутренних дел, действующие сотрудники и члены их семей.Начальник Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Рубан выразил благодарность музыкантам и певцам, которые уже на протяжении 30 лет украшают торжественные мероприятия столичной полиции.В программу праздничного концерта вошли выступления известного коллектива «Горница», артисты которого порадовали зрителей народными и современными песнями, танцевальным мастерством и яркими костюмами. Также в этот праздничный вечер состоялась музыкальная премьера новой программы.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве