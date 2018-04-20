Госавтоинспекторы напоминают, что садясь за руль в нетрезвом состоянии, Вы не только грубо нарушаете закон, но и ставите под угрозу жизнь и здоровье всех участников дорожного движения.

Отделением дознания ОМВД России по Вязниковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).Экипажем дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования была остановлена легковая автомашина отечественного производства под управлением 31-летнего жителя поселка Степанцево Вязниковского района.Водитель автомобиля по внешним признакам находился за рулем в нетрезвом состоянии, что на месте было подтверждено показаниями алкотестера.Кроме того, в ходе дальнейшей проверки по базе данных полицейские установили, что мужчина уже был лишен управления транспортным средством на 1 год 6 месяцев и подвергнут административному наказанию в виде штрафа в размере 30000 рублей за аналогичное правонарушение.В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Нарушителю грозит уголовная ответственность в виде штрафа в размере от двухсот до трехсот тысяч рублей или лишения свободы сроком до двух лет.Сотрудники Госавтоинспекции вновь напоминают, что садясь за руль в нетрезвом состоянии, вы не только грубо нарушаете закон, но и ставите под угрозу жизнь и здоровье всех участников дорожного движения. Алкоголь замедляет реакцию человека – это может привести к необратимым трагическим последствиям.