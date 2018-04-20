Местный житель подозревается в хищении более 20 килограммов мяса.

В начале апреля текущего года в дежурную часть ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратился 32-летний местный житель. Мужчина сообщил, что с территории частного дома было похищено более 20 килограммов свиного мяса. Ущерб, причиненный потерпевшему, превысил 5 тысяч рублей.В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены личность и местонахождение подозреваемого в хищении. По подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый 31-летний житель Юрьев-Польского.Задержанный в содеянном сознался, пояснив, что некоторое время подрабатывал у потерпевшего и знал, где во дворе частного дома установлен холодильник с мясом. Воспользовавшись моментом, когда хозяина не будет дома, подозреваемый проник во двор и совершил хищение продукта.Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отношении 31-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).