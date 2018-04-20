Знаменитый российский путешественник Богдан Булычев установил два рекорда на Северном полюсе. Новый российский экстремальный проект Велоэкспедиция Альпари на Северный Полюс завершился
<a href="http://33live.ru/novosti/20-04-2018-veloekspediciya-alpari-na-severnyj-polyus-fotolenta.html" target="_blank">Велоэкспедиция Альпари на Северный полюс. Фотолента</a> - Знаменитый российский путешественник Богдан Булычев установил два рекорда на Северном полюсе. Новый российский экстремальный проект Велоэкспедиция Альпари на Северный Полюс завершился
[url=http://33live.ru/novosti/20-04-2018-veloekspediciya-alpari-na-severnyj-polyus-fotolenta.html]Велоэкспедиция Альпари на Северный полюс. Фотолента[/url] - Знаменитый российский путешественник Богдан Булычев установил два рекорда на Северном полюсе. Новый российский экстремальный проект Велоэкспедиция Альпари на Северный Полюс завершился