Знаменитый российский путешественник Богдан Булычев установил два рекорда на Северном полюсе. Новый российский экстремальный проект Велоэкспедиция Альпари на Северный Полюс завершился

Знаменитый российский путешественник Богдан Булычев установил два рекорда на Северном полюсе. Новый российский экстремальный проект "Велоэкспедиция Альпари на Северный Полюс" завершился водружением флагов России и Alpari над высшей точкой нашей планеты.