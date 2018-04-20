Юморист Максим Галкин сейчас находится на гастролях. На днях он смешил жителей Амурской области. Во время выступления артист тонко сострил в адрес певцов Ольги Бузовой и Валерия Леонтьева.

Юморист Максим Галкин сейчас находится на гастролях. На днях он смешилжителей Амурской области. Во время выступления артист тонко сострил в адрес певцовОльги Бузовой и Валерия Леонтьева.Артист посетовал зрителям, мол, сегодня звезды какие-тонеяркие, скучные стали, не то, что раньше. Он отметил, что в СССР толькопародируя одну Зыкину, можно было стать заслуженным артистом."Сейчас нет ни у кого желания всего себя искренне показать,поэтому надежда только на одну Ольгу Бузову. Оленька, на тебя вся надежда!" –воздев руки вверх, саркастически протянул артист. Свое согласие с этимутверждением зрители выразили хохотом и овациями.На орехи от Галкина досталось не только поющей ведущей, супругПримадонны прошелся по эксцентричному Леонтьеву. "Я вот всегда смотрю, и мне кажется, что Валерий Леонтьевсначала придумывает костюм, а потом ищет подходящую песню. Ведь не каждую споешьв рыбацкой сетке и с ракушкой ниже пояса", – продолжал хохмить юморист.Следующей на разбор попала Елена Ваенга, Максим отметил, чтопевица так много работает на сцене руками, "будто порчу снимает со всего зала".Зал взорвался от смеха.Во время концерта пародист активно общался с залом ипредлагал зрителям самим назвать ему тему для выступления. По заявкам от гостей концерта Максим пошутил про плохие дороги, воровство в ЖКХ и президенте России. "Да, проблем у нас много. Но без царя мы не можем, нет. Воттигры амурские подыхали, Путин их заметил, так они в шоколаде ж теперь все. Вотя и думаю, может, и нас заметит?" – отметил Галкин.В своей программе артист пародировал многих звезд нашейэстрады: Льва Лещенко, Владимира Винокура, Людмилу Гурченко, Николая Баскова, Эдиту Пьеху, Олега Газманова, Елену Малышеву, Нину Русланову, Валентину Толкунову,Ренату Литвинову. Под прицел попали и некоторые политики: Руслан Хасбулатов,Виктор Черномырдин и Александр Лукашенко, сообщает Амур.инфо.