По данным следствия, мужчина, являясь сотрудником организации по установке спортивного инвентаря, после проведенных работ в школе присвоил себе вверенный ему рабочий инструмент

Во Владимире возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего воры. По данным следствия, мужчина, являясь сотрудником организации по установке спортивного инвентаря, после проведенных работ в школе присвоил себе вверенный ему рабочий инструмент: два перфоратора и дрель. Причиненный ущерб составил 75 000 рублей. После совершенного преступления он скрылся и на связь не выходил. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудника удалось задержать. На допросе он признался, что инструменты продал, а деньги потратил на личные нужды.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.