Первенство Вооружённых сил России проходило в городе Борисоглебск Воронежской области с 10 по 15 апреля.

Владимирский боксёр Михаил Зотов завоевал серебряную медаль в весовой категории до 75 кг на первенстве Вооружённых сил Российской Федерации среди юношей 15-16 лет и выполнил норматив на звание Кандидата в мастера спорта.Достигнутых результатов Михаилу, однако, не хватило, чтобы отобраться на первенство России.Первенство Вооружённых сил России проходило в городе Борисоглебск Воронежской области с 10 по 15 апреля. В соревнованиях участвовали более 200 боксёров из 30 регионов страны. Владимирскую область представляли шесть человек.