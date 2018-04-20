После окончания установки спортивного инвентаря в одной из школ областного центра мужчина похитил рабочие инструменты на общую сумму 75 000 рублей.

Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя областного центра по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата).Установлено, что в спортивном помещении одной из школ регионального центра проводилась установка спортивного инвентаря. Подозреваемому, сотруднику организации, ответственному за проведение работ, был вверен рабочий инструмент: два перфоратора и дрель. После окончания установки оборудования инструменты не были обнаружены. Мужчина скрылся, на связь не выходил. Причиненный ущерб составил 75 000 рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий причастный к совершению данного преступления был задержан сотрудниками полиции на территории города Владимира и доставлен в отделение полиции. Мужчина признался в содеянном, написал явку с повинной, пояснив, что инструменты продал третьему лицу, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.