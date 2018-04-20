На сегодняшний день Владимирская таможня включает в себя 11 таможенных постов, расположенных во Владимирской и Ивановской областях

Владимирская таможня была образована 20 апреля 1992 года, в период бурного развития рыночной экономики, когда отечественные предприятия получили возможность самостоятельного выхода на внешний рынок. На сегодняшний день Владимирская таможня включает в себя 11 таможенных постов, расположенных во Владимирской и Ивановской областях, общая штатная численность около 300 человек. С таможней работает 1500 участников внешней торговли из различных регионов страны, ежегодно оформляется 60 тысяч деклараций на товары. Только за 3 месяца 2018 года в таможню поступило 14,5 тысяч деклараций на товары, что на 6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Оформлены декларации на 30 тысяч наименований товаров (рост на 14%) общей стоимостью 572 миллиона долларов США (рост на 19%). В федеральный бюджет перечислено 5,6 миллиардов рублей, что на 9% выше аналогичного периода прошлого года.Удаленный выпуск товарных партий, находящихся на границе, автоматическая регистрация и автоматический выпуск товаров без участия человека и другие преимущества цифровых технологий, позволяют обеспечивать быстрое прохождение грузов, минимизировать затраты предприятий. Одна из важных задач - содействие развитию экономики, эффективному товарообмену, инвестиционной привлекательности регионов.