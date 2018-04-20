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<a href="http://33live.ru/novosti/20-04-2018-vlasti-odobrili-podorozhanie-voditelskix-prav-v-poltora-raza.html" target="_blank">Власти одобрили подорожание водительских прав в полтора раза</a> - Правительство России одобрило законопроект увеличения госпошлин за получение водительских прав и регистрацию автомобиля в ГИБДД - они теперь подорожают в 1,5 и почти 2 раза соответственно.