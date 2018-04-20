Спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил введение в России уголовной ответственности за исполнение санкций США на территории нашей страны. Он выступил за введение запрета на реализацию антироссийских решений внутри государства.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил введение в России уголовной ответственности за исполнение санкций США на территории нашей страны. Он выступил за введение запрета на реализацию антироссийских решений внутри государства.Председатель нижней палаты парламента высказался за самыежесткие меры в отношении тех, кто реализует антироссийскую санкционную политикуна территории нашей страны. Об этом Вячеслав Володин заявил в ходе встречи спредставителями бизнес-сообщества и экспертов. Вместе с ними парламентарии обсуждализаконопроект об ответных мерах на санкционную политику США в отношении России.Как отметили в пресс-службе Госдумы, Вячеслав Володин поддерживает"введение запрета на исполнение санкций США на территории России". Помнению председателя нижней палаты, должны быть введены соответствующие меры ответственности"в отношении тех, кто будет в своей деятельности на территории Россиируководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств".Спикер нижней палаты считает, что речь может идти, в томчисле, о наказании в рамках уголовного законодательства. "В России мы должныжить по российским законам", – подчеркнул Вячеслав Володин.Напомним, в начале апреля США ввел санкции в отношении рядагосударственных деятелей страны, топ-менеджеров госкорпораций, крупныхпредпринимателей, частных компаний и госструктур. В связи с этим, активы всех физическихи юрлиц в юрисдикции Соединенных Штатов решено заморозить.Законопроект об ответных мерах был внесен 13 апреля лидерамивсех парламентских фракций и спикером Госдумы Вячеславом Володиным в нижнююпалату парламента. В соответствии с ним, правительство получит право вводить мерыэкономического и политического характера. Речь, в частности, идет о запретепоставок ряда товаров, оборудования и программного обеспечения. В документе говорится,что под запрет не подпадают предметы, необходимые для личного пользования.Также поправки вводят ограничения на сотрудничество в ряде промышленныхотраслей. Одновременно возможно создание черных списков граждан США, которымзакроют въезд в Россию. Ожидается, что законопроект будет рассмотрен депутатами15 мая.