Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал неэффективной работу
министерства здравоохранения России по импортозамещению лекарств. По его
словам, эта тема будет обозначена законодателями при согласовании кандидатуры
премьер-министра.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал неэффективной работу
министерства здравоохранения России по импортозамещению лекарств. По его
словам, эта тема будет обозначена законодателями при согласовании кандидатуры
премьер-министра.
"Мы говорили о необходимости обеспечения качественными
лекарствами наших граждан, привели примеры ряда министерств, которые обеспечили
импортозамещение, в частности в оборонной сфере – практически до 100%", -
сказал председатель нижней палаты после встречи с представителями деловых и
экспертных кругов, в ходе которой обсуждался законопроект об ответе на санкции
США.
Говоря о минздраве, Володин посетовал, что работа ведомства
в плане импортозамещения "не была эффективно выполнена". Спикер
Госдумы подчеркнул, что до сих пор 62% лекарств на отечественных прилавках -
иностранные. По его словам, американские компании получают каждый год около 50
миллиардов рублей чистой прибыли от импорта в Россию.
Председатель нижней палаты добавил, что депутаты поднимут
этот вопрос в ходе голосования за кандидатуру нового главы кабинета министров,
когда она будет внесена президентом. "Считаем необходимым после назначения
министра здравоохранения обязательно обсудить этот вопрос в Госдуме и взять эту
тему на контроль", – сказал законодатель.
Володин высказался о необходимости привлечения на
отечественный фармацевтический рынок компаний из тех стран, которые не
поддержали санкционное давление на Россию.
"Нельзя допустить, чтобы наши
граждане стали заложниками позиции американских властей в этом вопросе", -
подчеркнул председатель Госдумы.
Напомним, 6 апреля Соединенные Штаты внесли в санкционный список 38 российских юридических
и физических лиц – представителей бизнеса, госслужащих и крупные компании. Среди
них агрохолдинг "Кубань", компания "Евросибэнерго",
промышленная группа "Базовый элемент", банк "Российская
финансовая корпорация", машиностроительный холдинг "Русские
машины" и другие.
Спустя неделю руководители всех думских фракций и спикер
Вячеслав Володин внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект "О
мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или)
иных иностранных государств". Авторами документа стали 327 из 450 членов
нижней палаты.
Депутаты предлагают ряд ответных мер, в том
числе ограничение импорта программного обеспечения и технологического
оборудования, иностранных лекарств, прекращение сотрудничества в атомной
отрасли и многое другое. При этом выносимые на рассмотрение
законодателей шаги касаются исключительно промышленных поставок и никоим
образом не затрагивают частных лиц.
В пятницу, 20 апреля, в ходе обсуждения с представителями
бизнес-сообщества и экспертами ответных мер, председатель нижней палаты не
исключил введения уголовной ответственности за исполнение санкций Соединенных
Штатов на территории нашей страны. "В России мы должны жить по российским
законам", – сказал он.