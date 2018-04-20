Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал неэффективной работу министерства здравоохранения России по импортозамещению лекарств. По его словам, эта тема будет обозначена законодателями при согласовании кандидатуры премьер-министра.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал неэффективной работуминистерства здравоохранения России по импортозамещению лекарств. По егословам, эта тема будет обозначена законодателями при согласовании кандидатурыпремьер-министра."Мы говорили о необходимости обеспечения качественнымилекарствами наших граждан, привели примеры ряда министерств, которые обеспечилиимпортозамещение, в частности в оборонной сфере – практически до 100%", -сказал председатель нижней палаты после встречи с представителями деловых иэкспертных кругов, в ходе которой обсуждался законопроект об ответе на санкцииСША.Говоря о минздраве, Володин посетовал, что работа ведомствав плане импортозамещения "не была эффективно выполнена". СпикерГосдумы подчеркнул, что до сих пор 62% лекарств на отечественных прилавках -иностранные. По его словам, американские компании получают каждый год около 50миллиардов рублей чистой прибыли от импорта в Россию.Председатель нижней палаты добавил, что депутаты поднимутэтот вопрос в ходе голосования за кандидатуру нового главы кабинета министров,когда она будет внесена президентом. "Считаем необходимым после назначенияминистра здравоохранения обязательно обсудить этот вопрос в Госдуме и взять этутему на контроль", – сказал законодатель.Володин высказался о необходимости привлечения наотечественный фармацевтический рынок компаний из тех стран, которые неподдержали санкционное давление на Россию."Нельзя допустить, чтобы нашиграждане стали заложниками позиции американских властей в этом вопросе", -подчеркнул председатель Госдумы.Напомним, 6 апреля Соединенные Штаты внесли в санкционный список 38 российских юридическихи физических лиц – представителей бизнеса, госслужащих и крупные компании. Срединих агрохолдинг "Кубань", компания "Евросибэнерго",промышленная группа "Базовый элемент", банк "Российскаяфинансовая корпорация", машиностроительный холдинг "Русскиемашины" и другие.Спустя неделю руководители всех думских фракций и спикерВячеслав Володин внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект "Омерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или)иных иностранных государств". Авторами документа стали 327 из 450 членовнижней палаты.Депутаты предлагают ряд ответных мер, в томчисле ограничение импорта программного обеспечения и технологическогооборудования, иностранных лекарств, прекращение сотрудничества в атомнойотрасли и многое другое. При этом выносимые на рассмотрениезаконодателей шаги касаются исключительно промышленных поставок и никоимобразом не затрагивают частных лиц.В пятницу, 20 апреля, в ходе обсуждения с представителямибизнес-сообщества и экспертами ответных мер, председатель нижней палаты неисключил введения уголовной ответственности за исполнение санкций СоединенныхШтатов на территории нашей страны. "В России мы должны жить по российскимзаконам", – сказал он.