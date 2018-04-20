Владимир Киселёв встретился с выпускниками «Школы юного законотворца». Она продолжает работать в регионе. Первыми обучение прошли старшеклассники из Владимира. А сейчас подобные школы имеют уже 9 муниципальных районов и городских округов. За время работы Школы - одно из предложений её выпускников - уже стало областным законом. Тему продолжит Александр Инин.

Владимир Киселёв встретился с выпускниками Школы юного законотворца. Она продолжает работать в регионе. Первыми обучение прошли старшеклассники из Владимира. А сейчас подобные школы имеют уже 9 муниципальных районов и городских округов. За время работы Школы - одно из предложений её выпускников - уже стало областным законом. Тему продолжит Александр Инин.На встрече выпускники Школы предложили большое количество интересных инициатив. Ребята заостряют внимание на тех проблемах, которые волнуют жителей всех населенных пунктов. Это и дороги, которые разбиваются большегрузным транспортом, и изменения в уголовный кодекс. Не оставлена в стороне и актуальная тема пожаров. Например, Даниил Саванин из Ковровского района обеспокоен вопросами пожарной безопасности в своей деревне. Там живут 400 человек, есть и садик, и производство, и школа, а ближайший пожарный расчет - за 30 с лишним километров от населённого пункта. Прибыть на место пожара быстро получается не всегда. Под пожарные пункты должны выделятся здания рядом с населёнными пунктами, считает мальчик.Даниил Саванин, учащийся Шевинской школы (Ковровский район): За последние лет 5 у нас произошло порядка 10, может даже 15 возгораний с летальными последствиями. Пожарные службы не успевают добраться до нас, в то время когда очаги возгорания уже перерастают в огромные, и помочь уже нечем, то есть все сгорает.Ученицы из Радужного предложили ввести в регионе студенческую карту. Идея не нова и это не законотворческий проект. Но, безусловно, она заслуживает внимания.Алиса Скотникова, учащаяся школы № 1 (г. Радужный): Эта карта дала бы студентам определенные льготы в магазинах, дала право на льготный проезд, соединила функционал студенческого билета, карты для прохода в общежитие, туда можно было бы перечислять какие-то деньги, которые переводятся студентам.Юлия Лапшина из Коврова предлагает расширить возможности использования маткапитала. Девушка считает возможным разрешить тратить его на лечение матери и детей.Юлия Лапшина, учащаяся школы № 23 (г. Ковров): Мы считаем, что это упущение. Если материнский капитал выделен за то, что ты родила ребенка, то в первую очередь нужно помнить о его здоровье. А не о ЖКХ, не образовании. Все это потом, это приложится. Главное – здоровье.Все инициативы выпускников были с интересом выслушаны и подробно обсуждены. После чего председатель ЗакСобрания дал свою оценку работе Школы юного законотворца.Владимир Киселёв, председатель ЗакСобрания области: Понятно, что ребята все учатся в 9, 10, 11 классах. Не все станут юристами, не все станут депутатами. Не все будут разрабатывать и принимать законы, но я глубоко убежден и уверен, что вот эта работа, вот это обучение обязательно поможет им в жизни. Кем бы они ни были.Напомним, что идея Школы юного законотворца родилась чуть более года назад. Выпускниками первого потока стали 56 человек, во втором - прошли обучение еще 116. Проект лично курирует председатель ЗакСобрания Владимир Киселёв. У инициативных выпускников потом все шансы стать депутатами Молодёжной Думы.