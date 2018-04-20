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<a href="http://33live.ru/novosti/20-04-2018-vypusk-lada-vesta-v-izhevske-vozobnovili.html" target="_blank">Выпуск Lada Vesta в Ижевске возобновили</a> - Конвейер по выпуску Lada Vesta на заводе АвтоВАЗа в Ижевске снова начал свою работу после вынужденного простоя из-за проблем с поставками комплектующих.