Сотрудники посольства США в России работают в круглосуточном режиме, чтобы улучшить ситуацию с выдачей виз.

Сотрудники посольства США в России работают в круглосуточном режиме, чтобы улучшить ситуацию с выдачей виз.Об этом рассказал американский посол в РФ Джон Хантсман, отвечая на вопросы пользователей социальной сети "Вконтакте".В видеоролике дипломат заявил, что в посольстве работают лучшие профессионалы, которые работают "буквально в круглосуточном режиме над тем, чтобы обработать поступающие заявления на визу".При этом Хантсман призвал не забывать, что штат посольства США в РФ резко сократился, а визовых заявлений поступает больше чем раньше.Посол пообещал, что он и его сотрудники приложат все усилия для улучшения ситуации.Сокращение американского дипперсонала на 755 человек произошло в 2017 году после того, как Госдеп выслал из США значительное количество российских дипломатов и технических сотрудников.