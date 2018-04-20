Телеведущая Светлана Зейналова попала в немилость к коллеге
Дмитрию Нагиеву. Ходят слухи, что именно из-за конфликта с артистом ей пришлось
покинуть проект Голос.Дети.
Телеведущая Светлана Зейналова попала в немилость к коллеге
Дмитрию Нагиеву. Ходят слухи, что именно из-за конфликта с артистом ей пришлось
покинуть проект "Голос.Дети".
Светлана призналась, что все дело в том, что Нагиев не
понимает юмора. "Я как-то в шутку назвала его "старым конем" – в том смысле, что его уже
ничем не удивить на телевидении, а он перестал со мной общаться", – отметила Зейналова.
Светлана не хотела портить отношения с коллегой и решила наладить диалог с
Дмитрием. Перемирие продлилось недолго. "Потом я попыталась как-то растопить
лед, вроде получилось. Но во время съемок, когда мы стояли вместе на сцене, я
опять как-то неудачно пошутила – и все. Он еще Юрию Викторовичу на меня
жаловался!", – рассказала телеведущая в блоге Агаты Муцениеце "Прилучные
будни".
Зейналова была соведущей Нагиева в четвертом сезоне вокального
телевизионного шоу. Следующий, пятый сезон, она вести отказалась. Официальной
причиной ухода телеведущей стала беременность, однако в Сети велись разговоры о
том, что Светлану убрали по просьбе Дмитрия.
На место Зейналовой пригласили еще одну популярную персону Агату
Муцениеце. Девушка боялась вздорного характера будущего коллеги, поэтому очень
волновалась. Ее предупреждали о сложном характере Нагиева. "Я слышала об этом, поэтому,
когда нас представляли друг другу, я просто сказала: "Агата!" – и убежала", -
рассказала звезда в своем влоге.