Телеведущая Светлана Зейналова попала в немилость к коллеге Дмитрию Нагиеву. Ходят слухи, что именно из-за конфликта с артистом ей пришлось покинуть проект Голос.Дети.

Телеведущая Светлана Зейналова попала в немилость к коллегеДмитрию Нагиеву. Ходят слухи, что именно из-за конфликта с артистом ей пришлосьпокинуть проект "Голос.Дети".Светлана призналась, что все дело в том, что Нагиев непонимает юмора. "Я как-то в шутку назвала его "старым конем" – в том смысле, что его уженичем не удивить на телевидении, а он перестал со мной общаться", – отметила Зейналова.Светлана не хотела портить отношения с коллегой и решила наладить диалог сДмитрием. Перемирие продлилось недолго. "Потом я попыталась как-то растопитьлед, вроде получилось. Но во время съемок, когда мы стояли вместе на сцене, яопять как-то неудачно пошутила – и все. Он еще Юрию Викторовичу на меняжаловался!", – рассказала телеведущая в блоге Агаты Муцениеце "Прилучныебудни".Зейналова была соведущей Нагиева в четвертом сезоне вокальноготелевизионного шоу. Следующий, пятый сезон, она вести отказалась. Официальнойпричиной ухода телеведущей стала беременность, однако в Сети велись разговоры отом, что Светлану убрали по просьбе Дмитрия.На место Зейналовой пригласили еще одну популярную персону АгатуМуцениеце. Девушка боялась вздорного характера будущего коллеги, поэтому оченьволновалась. Ее предупреждали о сложном характере Нагиева. "Я слышала об этом, поэтому,когда нас представляли друг другу, я просто сказала: "Агата!" – и убежала", -рассказала звезда в своем влоге.