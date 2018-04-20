Уроженке Алжира, отказали в предоставлении французского гражданства из-за отказа пожать руку чиновникам во время получения паспорта по религиозным соображениям. Власти расценили ее поведение как неспособность интегрироваться во французское общество.

Уроженка Алжира вышла замуж за гражданина Франции и подала документы на получение гражданства. Власти одобрили ее прошение, однако во время официальной церемонии вручения паспорта она "экспрессивно отказалась обменяться рукопожатиями с генеральным секретарем префектуры и другим госслужащим".После этого женщине отказали в предоставлении французского гражданства, сообщает The Local.В сопутствующих судебных материалах было отмечено, что женщина исповедовала ислам и отказалась от рукопожатия "по религиозным убеждениям". Власти расценили ее поведение как "неспособность интегрироваться во французское общество".Во Франции гражданство предоставляется только по окончании церемонии натурализации, в ходе которой иностранцу необходимо продемонстрировать уважение к национальным ценностям, передает РИА Новости.