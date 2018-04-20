За минувшие сутки в России природные пожары охватили более 100 тысяч гектаров. Из них 90 тысяч – в Амурской области, почти все это - леса.

За минувшие сутки в России природные пожары охватили более 100 тысяч гектаров. Из них 90 тысяч – в Амурской области, почти все это — леса.Сотрудники МЧС и волонтеры борются за спасение Хинганского заповедника. В самых труднодоступных районах Приамурья на помощь пожарным пришли 94 парашютиста-десантника федеральной лесоохраны.Всего к тушению огня на территории России привлечены почти 2 тысячи человек. 55 лесных пожаров удалось только за прошедшие сутки, передает телеканал "Россия 24".