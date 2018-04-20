В конце мая возможность заказа товаров на Яндекс.Маркете будет закрыта. Сайт продолжит функционировать в качестве витрины для поиска и сравнения продуктов, а функция непосредственного оформления заказов перейдет к Яндекс.Покупкам.

В конце мая возможность заказа товаров на "Яндекс.Маркете" будет закрыта. Сайт продолжит функционировать в качестве витрины для поиска и сравнения продуктов, а функция непосредственного оформления заказов перейдет к "Яндекс.Покупкам". Об этом сообщает "Оборот.ру" со ссылкой на осведомленные источники.По сообщению издания, компания пригласила к тестированию "Покупок" "нескольких крупных онлайн-ритейлеров". Каких именно, не уточняется. В заглушке на сайте "Яндекса" сказано, что "уже скоро доступ к нашему сервису появится у всех".В условиях использования нового сервиса говорится, что пользователи могут складывать в корзину товары от различных продавцов и формировать один заказ. Обязательства по логистике и доставке берет на себя сам "Яндекс". Он же займется разрешением споров между покупателями и продавцами.Как и на "Маркете", пользователи смогут оставлять отзывы, а продавцы — рекламировать свои товары, используя возможности поисковика. Также у них будет возможность размещать свои акции и скидки по промокодам.∎"Яндекс" поселит "Алису" в холодильнике читайте такжеВ "Яндексе" пока не подтверждают, что "Покупки" являются совместным проектом со "Сбербанком". "Покупки (тестовое название) — это отдельная площадка для экспериментов. На ней мы тестируем возможности Маркета по взаимодействию с покупателями, обработке заказов, складской логистике и доставке", — сообщили изданию представители компании.