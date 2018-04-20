В России обеспокоены ситуацией, складывающейся вокруг Организации по запрещению химического оружия, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

В России обеспокоены ситуацией, складывающейся вокруг Организации по запрещению химического оружия."Эта организация, как и верховный комиссар ООН по правам человека, как и Совет по правам человека ООН, похоже, становится жертвой очень дешевых и подлых политических игр некоторых стран внутри НАТО и вне ее", — заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью радиостанции Deutsche Welle.В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа отметил, что заявления американцев о том, что Москва и Дамаск якобы зачищают следы химатаки в городе Дума — это попытка заранее "отмыться" от обвинений в безосновательности ракетного удара по Сирии."Трамп — заложник ситуации. И чем дальше события развиваются — Скрипаль, Сирия — тем сложнее ситуации, в которой он находится. Никакого другого выхода нет, как оправдать свой удар по Сирии", — считает депутат. Он напомнил, что сейчас появляется все больше подтверждений того, что химическая атака в Думе была фейком.Аналогичной позиции придерживается и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий."Заявление госдепа США о якобы проводимой зачистке места предполагаемой химатаки в сирийском городе Думе — очередная ложь и голословные обвинения без всяких доказательств", — заявил он РИА Новости.По мнению депутата, в США опять пытаются применить свой излюбленный прием и "перевалить все с больной головы на здоровую". Он напомнил, что именно американцы и присоединившиеся к ним Великобритания и Франция помешали работе миссии ОЗХО в Сирии нанесением ракетных ударов 14 апреля."Это была настоящая агрессия против суверенного государства вне всяких норм международного права. И основной ее целью было замести следы новой постановочной акции по якобы применению химоружия в Сирии", — заявил Слуцкий.При этом он подчеркнул, что "срежиссированные расследования" — это не методы России.