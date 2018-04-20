Мне казалось, что после позорного эпизода, когда Барак Обама на весь мир заявил, что он порвал экономику России в клочья, желающих повторить позор уже не будет. Ну это же логично, потому что над Обамой после этого кто только не издевался.

Мнеказалось, что после позорного эпизода, когда Барак Обама на весь мир заявил,что он порвал экономику России в клочья, желающих повторить позор уже не будет.Ну это же логично, потому что над Обамой после этого кто только не издевался.Особенноактивно ему припоминали эту фразу, когда российские ВКС выдавливалипроамериканских бармалеев из Сирии. Трудно же поверить, что страна с порваннойв клочья экономикой способна на такое. Я еще помню, как в 2015 году американскиеи британские СМИ постоянно делали сюжеты с темами "вот-вот России придетконец, скоро закончатся продукты и рейтинг Путина упадет". Мне было даженемного жаль российские бюро этих американских и британских СМИ, которымприходилось делать подобные сюжеты, потому что начальники в Лондоне и Нью-Йоркетребуют сюжетов про коллапс экономики и пустые полки магазинов, а никакогоколлапса на самом деле нет. Именно в тот период даже у некоторых российскихлибералов и западников случился разрыв шаблона. Они же привыкли сами верить ивсех убеждать, что президент США не может врать, особенно когда он выступаетперед конгрессом. А тут такая незадача случилась. Режим Путина отказывалсясамоликвидироваться, а холодильник все никак не хотел побеждать телевизор. Аларчик просто открывается: в России даже холодильники являются сторонникамипрезидента.Этошутка, конечно, но нельзя без юмора относиться к тому, как сильно нашизаокеанские коллеги хотят приписать себе "победу над Россией". Для меня этопризнак того, что для Вашингтона пиар намного важнее реальности и если бы онимогли, то сотрудники администрации Трампа заказали бы у студии Диснея мультик отом, как они сожгли дотла Москву, пустили бы его по ТВ, а потом бы праздновалипобеду несколько месяцев. Мы до такого уровня виртуальности еще не дошли, нодвигаемся просто семимильными шагами.общем нашелся сейчас еще один "разрыватель в клочья" российской экономики, министрфинансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин. Министр заявил, что последниеантироссийские санкции достигли желаемого Вашингтоном эффекта. Мнучин видимобрал уроки красноречия то ли у самого Трампа, то ли у Кличко, и потому онсформулировал свою позицию следующим образом: "Эти санкции являются очень,очень важными инструментами, очевидно, что это очень мощные инструменты". Апотом он добавил, что последние введенные "санкции в отношении России былиболее действенными, чем какие-либо до них".Тутполучается следующая нестыковка. Вообще-то, как мы помним, еще со временнобелевского лауреата Обамы, официально заявленная цель антироссийских мер СШАзаключается в том, чтобы принудить Россию к возврату Крыма, к отказу от поддержкиЛДНР и Башара Асада. Я не знаю, в какой реальности живет мистер Мнучин, но, насколькоя знаю, Крым остался с Россией и ждет открытия моста. ЛДНР – на месте, несмотряна все угрозы Киева. Башар Асад жив, находится в Дамаске, и вчера вернул воФранцию свой ордер Почетного Легиона, попутно назвав Францию "страной,находящейся в рабстве у Америки". И тут есть только два объяснения: илиМнучин действительно живет в параллельной реальности, или на самом деле СШАсейчас пытаются добиться совсем других, и гораздо более скромных целей, ну типа"продемонстрировать России, что ее действия в Сирии и вмешательство ввыборы США являются недопустимыми", или какую-нибудь чушь в этом роде.Есливторой вариант верный, то это значит, что Мнучин на самом деле призналпоражение США. Мировой гегемон заявил о своих требованиях к России: вернутьКрым, слить ЛДНР, сдать Асада, а потом обозначил как он будет добиваться этихцелей, заявив о санкциях. Сейчас получается, что цели не просто не достигнуты,а достигнуты никогда не будут и американцы сами сливаются, заявляя, что усанкционной политики сейчас совсем другие задачи. Если и говорить о разрыве вклочья, то это получается, что Россия порвала в клочья американские ожидания отсанкционной политики. Ну что сказать, мистер Мнучин, это фиаско.Кстати,мнение о том, что Россия хорошо справляется с санкциями и в случаенеобходимости справится с новыми – это не позиция прокремлевской пропаганды.Это еще и мнение американского рейтингового агентства Moody’s, которое совсем недавно улучшилопрогноз по российскому суверенному рейтингу. И тут тоже два варианта, как этообъяснить: наши соседи по глобусу и некоторые особо одаренные американскиесенаторы, наверное, могут поверить в версию, что Moody’s купил лично Путин. К реальностигораздо ближе другой вариант: несмотря на то, что аналитики агентства нас не оченьлюбят, они уже не могут игнорировать реальность, в которой Стивен Мнучин, Трампи Обама "обломались" со своими санкциями.последнее. Главное последствие этого раунда санкций заключается в том, чтокаждый российский бизнесмен знает, чем сильнее он интегрирован в западнуюсистему, тем больнее ему будет и тем больше денег он потеряет. Так что Трампу иМнучну можно сказать спасибо за то, что они усиленно приучают российский бизнеск настоящему патриотизму.