МИД России ответил британцам на обвинения в систематических кибератаках. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала заявления Лондона очередным провокационным выпадом.

МИД России ответил британцам на обвинения в "систематическихкибератаках". Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвалазаявления Лондона очередным провокационным выпадом.Правительство Великобриатнии, судя по всему, готовитсобственно население к тому, чтобы оно одобрило массивную антироссийскуюкибератаку Лондона. Именно с этой целью активно эксплуатируется тема мнимой"киберугрозы со стороны России", заявила Захарова. Если такая атака вдействительности будет иметь место, то это станет грессивным и ничем неспровоцированным действием, говорится в сообщении МИД.Официальный представитель ведомства требует, чтобы Лондонпредоставил конкретную информацию в подтверждение выдвинутых обвинений. ПосольствоРоссии в Великобритании уже направило по этому поводу официальный запрос вФорин Офис, отмечается в заявлении.Заявления британского руководства – очередной провокационныйи бездоказательный выпад в адрес России. Причем не сделано ни одной попыткипрояснить ситуацию и наладить контакт с российской стороной – несмотря на то,что Москва не раз предлагала Лондону провести двусторонние консультации помеждународной информационной безопасности. Напрашивается вывод, что британскаясторона намеренно уклоняется от какого бы то ни было диалога.Ранее сообщалось, что на сайте британского Центра национальной компьютерной безопасности появились тексты под заголовком "Совместное американо-британское заявление о злонамеренной киберактивности, осуществляемой российским правительством". В них говорится, что "направляемые российскими властями хакеры активно пытаются взломать ключевые объекты интернет-инфраструктуры". Помимо британцев, под заявлением подписались ФБР и министерство внутренней безопасности США. При этом, как обычно, никаких доказательств вины России не приводится – все ограничивается привычными формулировками вроде ставшего мемом "хайлилайкли".