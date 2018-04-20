Супруга композитора, поэта и исполнителя Игоря Николаева, певица Юлия Проскурякова пожаловалась на современные дизайнерские решения. По ее словам, сейчас очень сложно найти подходящую одежду девушкам с большой грудью.

Супруга композитора, поэта и исполнителя Игоря Николаева, певица Юлия Проскурякова пожаловалась на современные дизайнерские решения. По ее словам, сейчас очень сложно найти подходящую одежду девушкам с большой грудью.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Юлия Проскурякова опубликовала несколько своих фотографий разных лет, объединяет которые внушительное декольте, демонстрирующее аппетитные формы артистки. Супруга Игоря Николаева пожаловалась, что ей сложно найти одежду, в которую помещалась бы ее грудь."КРИК "ГРУДИ" 🙈У меня всегда была грудь! Своя... родная... живая и настоящая 😉👌🏻Я постоянно слышу от подруг и знакомых: Ой, тебе так повезло, вот бы мне такую грудь..." Я всегда думала, что хорошая грудь это достоинство женщины, но прогулявшись сегодня по магазинам в поисках хорошей стильной рубашки... , я поняла!, что присутствие груди это беда! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – написала расстроенная Проскурякова.Далее певица объяснила свои переживания. "Все более-менее симпатичные рубашки хороших брендов созданы только для моделей мальчикового типа без груди... Мой размер одежды 42-44 (S/M) и в плечах и в бедрах и во всех других местах рубашки сидят отлично, но в груди! они просто не сходятся 😂😂😂 У меня вопрос к дизайнерам, многие хорошие дизайнеры меня здесь читают: Почему Вы не создаете одежду для женщин не модельных параметров? Почему женщина с естественным размером груди должна жалеть, что она вообще у нее есть:( Создайте пожалуйста линию одежды (особенно любимых мною с детства рубашек) для женщин с нормальным "взбитым" телосложением, нас ведь много таких... и мы тоже хотим красиво одеваться 😉😊 " – завершила свой пост певица.На причитания Проскуряковой немедленно откликнулись многочисленные поклонники. "только сшить на заказ", "Юлия, не читала комментарии и может повторюсь: запустите сами свою линию одежды. Вы – творческая личность, точно справитесь. Например, рубашек. Для девушек разных комплекций:)", "Браво умничка", "Я вас поддерживаю", "Ох, недаром славиться русская красавица, Юля, вас спасет индивидуальный пошив, так было всегда, найдите хорошую портниху и будте счастливы! Бренды на фиг, это не для Вас! Вы индивидуальны, бренды стандартизированы", – высказались поклонники.