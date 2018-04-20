В центре Берлина эвакуировали почти 10 тысяч человек из-за найденной 18 апреля неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой. Закрыт главный железнодорожный вокзал и несколько важных трасс. Центральная часть немецкой столицы оцеплена полицией.

В центре Берлина эвакуировали почти 10 тысяч человек из-за найденной 18 апреля неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой. Закрыт главный железнодорожный вокзал и несколько важных трасс. Центральная часть немецкой столицы оцеплена полицией, сообщает британская телерадиокомпания BBC.Эвакуированы около 10 тысяч берлинцев, проживающих в радиусе 800 метром от места обнаружения 500-килограммового снаряда. Тем, кому некуда податься на период эвакуации, предложили временные общежития.Из-за эвакуации приостановлена работа Министерства экономики, Министерства транспорта, а также Федеральной разведывательной службы Германии.Неразорвавшуюся бомбу, которую британцы сбросили на город в 1940-е, обнаружили близ Центрального вокзала в ходе проведения работ на пешеходной улице.В конце Второй мировой войны на Германию было сброшено более 2 миллионов авиабомб различных калибров, и более 20 процентов из них не разорвались.Наиболее массовая эвакуация из-за обнаружения снарядов состоялась в сентябре 2017 года во Франкфурте-на-Майне. Тогда 60 тысяч человек были вынуждены временно покинуть свои дома.