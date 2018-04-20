Сейчас она находится под подпиской о невыезде
Сейчас она находится под подпиской о невыезде
Жительница Гусь-Хрустального выращивала коноплю в теплице у себя в огороде.
Полицейские обнаружили три пластиковые емкости с сухим веществом растительного происхождения. Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, масса конопли - 635 граммов. Полицейские получили инфомрацию о причастности женщины к незаконному обороту наркотиков в апреле этого года. Теперь данные подтвердились.
Расследование уголовного дела продолжается. Жительница находится под подпиской о невыезде.