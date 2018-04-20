В Липецке на автомобиль Infiniti упал
выброшенный с девятого этажа кот. Полицейские проводит проверку
в связи с обращением хозяина иномарки.
В Липецке на автомобиль Infiniti упал
выброшенный с девятого этажа кот. Полицейские проводит проверку
в связи с обращением хозяина иномарки.
В Сети
появился ролик с камеры уличного наблюдения, на котором видно, как на
припаркованную у подъезда многоэтажного дома машину падает черный кот. Бедное
животное моментально вскакивает и убегает. А на капоте внедорожника остается
вмятина.
Владелец машины Александр на своей
странице в соцсети ВКонтакте написал, что, увидев довольно серьезную
вмятину, он подумал, что кто-то специально сильно ударил по капоту. "Такую вмятину не получится убрать, повелась жесткость,
и краска треснула. Придется менять капот, который стоит 35 тысяч рублей.
Плюс семь тысяч рублей покраска в цвет", – сетует Александр,
которому теперь предстоит ремонт ремонтировать машину.
Инцидентом
уже заинтересовались правоохранители. "У нас есть заявление от владельца машины. Мы проводим
проверку", – цитирует представителя УМВД по региону РИА Новости. В заявлении
в полицию владелец авто попросил провести проверку и в связи
с порчей имущества, и на предмет жестокого обращения с животным.
Оказалось, что кот принадлежит мужчине, проживающему на девятом этаже. Когда
Александр с другом поймали четвероногого пострадавшего и отнесли
хозяину, тот, по словам собеседника, был пьян. Соседи говорили, что
гулянка в квартире липчанина длится с утра.
"Когда мы пришли,
хозяин там был уже один. То, что кота выкинули в окно, он не отрицал,
очень удивился и обрадовался, что кот живой. Но как так получилось,
что кота выкинули, толком не сказал", – пояснил Александр.