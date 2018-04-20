В Липецке на автомобиль Infiniti упал выброшенный с девятого этажа кот. Полицейские проводит проверку в связи с обращением хозяина иномарки.

В Липецке на автомобиль Infiniti упалвыброшенный с девятого этажа кот. Полицейские проводит проверкув связи с обращением хозяина иномарки.В Сетипоявился ролик с камеры уличного наблюдения, на котором видно, как наприпаркованную у подъезда многоэтажного дома машину падает черный кот. Бедноеживотное моментально вскакивает и убегает. А на капоте внедорожника остаетсявмятина.Владелец машины Александр на своейстранице в соцсети ВКонтакте написал, что, увидев довольно серьезнуювмятину, он подумал, что кто-то специально сильно ударил по капоту. "Такую вмятину не получится убрать, повелась жесткость,и краска треснула. Придется менять капот, который стоит 35 тысяч рублей.Плюс семь тысяч рублей покраска в цвет", – сетует Александр,которому теперь предстоит ремонт ремонтировать машину.Инцидентомуже заинтересовались правоохранители. "У нас есть заявление от владельца машины. Мы проводимпроверку", – цитирует представителя УМВД по региону РИА Новости. В заявлениив полицию владелец авто попросил провести проверку и в связис порчей имущества, и на предмет жестокого обращения с животным.Оказалось, что кот принадлежит мужчине, проживающему на девятом этаже. КогдаАлександр с другом поймали четвероногого пострадавшего и отнеслихозяину, тот, по словам собеседника, был пьян. Соседи говорили, чтогулянка в квартире липчанина длится с утра."Когда мы пришли,хозяин там был уже один. То, что кота выкинули в окно, он не отрицал,очень удивился и обрадовался, что кот живой. Но как так получилось,что кота выкинули, толком не сказал", – пояснил Александр.