Очередной выпуск программы Андрей Малахов. Прямой эфир посвящен юбилею прославленного коллектива Берёзка и одноименному сериалу, который с успехом прошел на телеканале Россия 1.

Очередной выпуск программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" посвящен юбилею прославленного коллектива "Берёзка" и одноименному сериалу, который с успехом прошел на телеканале "Россия 1".Вокруг коллектива множество захватывающих историй: поклонником "Берёзки" был президент США Джон Кеннеди, в солисток ансамбля был влюблен китайский лидер Мао Цзэдун, они выступали по личному приглашению Индиры Ганди и были вхожи в дома самых влиятельных людей планеты. Гости Андрея Малахова рассказали о неизвестных страницах жизни коллектива."Обожаю нашу "Берёзку". Чем больше проходит времени, тем больше и больше в нее влюбляешься. Это удивительное создание Надежды Сергеевны", – призналась Мира Кольцова, бессменный руководитель ансамбля."Берёзка" была визитной карточкой Советского Союза, она остается визитной карточкой России. Это коллектив (так же, как и моисеевцы), это люди, которых мы, зрители, жители нашей страны, видели меньше, чем весь мир. Они были главными добытчиками валюты для Советского Союза. Это такие патриоты, каких трудно найти", – сказала Анна Шатилова, диктор Центрального телевидения.В студию "Прямого эфира" пришла дочь олимпийской чемпионки Татьяна Латынина, которая когда-то танцевала в "Берёзке", а так же бывшая солистка ансамбля Ирма Серебренникова и директор ансамбля Сергей Азовский вместе со своей супругой, танцовщицей коллектива Ксенией Журавлевой.Правда ли, что только на третий год жизни в "Берёзке" его участникам рассказывают, как повторить знаменитую походку, и какую цену пришлось заплатить ради успешной карьеры в ансамбле бывшей жене знаменитого Владимира Ухина — подробности в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".