Лучшие работы Тома Кортни в кино появились после того, как
ему поставили страшный диагноз. Борьба с раком простаты заставила британского
актера мобилизовать все силы.
Лучшие работы Тома Кортни в кино появились после того, как
ему поставили страшный диагноз. Борьба с раком простаты заставила британского
актера мобилизовать все силы.
Процесс лечения от онкологического заболевания придал ускорение
артистической карьере Тома Кортни. Британский актер признался журналистам, что
борьба с раком простаты изменила его
жизнь. "Люди советуют не рассказывать о болезни, но после диагноза у меня
были лучшие работы", – заявил Кортни.
Том Кортни – дважды номинант на премию "Оскар". Он
сыграл в таких картинах, как "Одиночество бегуна на длинные дистанции"
(1962), "Билли-лжец" (1963) и "Доктор Живаго" (1965).
Последние его работы не менее примечательны. Критики и
зрители высоко оценили его роли в фильме "Квартет" (2012), сериале "Незабытый",
удостоенном премии Bafta
и, наконец, бурно обсуждаемой киноленте "45 лет".
Лечение от рака простаты Кортни проходил в 2004 году. Затем
он перенес еще несколько операций. В 2007 году актеру сделали новое бедро. А уже в 2018-м он обратился к окулисту по
поводу катаракты.
Лечение глаз оказалось весьма удачным. Выяснилось, что 81-летний
Кортни всю жизнь не различал цвета,
теперь же этот недостаток устранен. "Теперь я не могу об этом не говорить.
Я когда-то купил себе коричневую футболку в Глазго, а сейчас я понимаю, что она
фиолетовая! Это невероятно", – цитирует актера британская The Guardian.