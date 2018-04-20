Лучшие работы Тома Кортни в кино появились после того, как ему поставили страшный диагноз. Борьба с раком простаты заставила британского актера мобилизовать все силы.

Лучшие работы Тома Кортни в кино появились после того, какему поставили страшный диагноз. Борьба с раком простаты заставила британскогоактера мобилизовать все силы.Процесс лечения от онкологического заболевания придал ускорениеартистической карьере Тома Кортни. Британский актер признался журналистам, чтоборьба с раком простаты изменила егожизнь. "Люди советуют не рассказывать о болезни, но после диагноза у менябыли лучшие работы", – заявил Кортни.Том Кортни – дважды номинант на премию "Оскар". Онсыграл в таких картинах, как "Одиночество бегуна на длинные дистанции"(1962), "Билли-лжец" (1963) и "Доктор Живаго" (1965).Последние его работы не менее примечательны. Критики изрители высоко оценили его роли в фильме "Квартет" (2012), сериале "Незабытый",удостоенном премии Baftaи, наконец, бурно обсуждаемой киноленте "45 лет".Лечение от рака простаты Кортни проходил в 2004 году. Затемон перенес еще несколько операций. В 2007 году актеру сделали новое бедро. А уже в 2018-м он обратился к окулисту поповоду катаракты.Лечение глаз оказалось весьма удачным. Выяснилось, что 81-летнийКортни всю жизнь не различал цвета,теперь же этот недостаток устранен. "Теперь я не могу об этом не говорить.Я когда-то купил себе коричневую футболку в Глазго, а сейчас я понимаю, что онафиолетовая! Это невероятно", – цитирует актера британская The Guardian.