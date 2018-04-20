Трагедией окончилась молодежная вписка в одной из квартир дома по проспекту Генерала Тюленева в Заволжском районе. Кровавая драма развернулась с 18 на 19 апреля.

Трагедией окончилась молодежная вписка водной из квартир дома по проспекту Генерала Тюленева в Заволжском районе.Кровавая драма развернулась с 18 на 19 апреля.В состоянииалкогольного опьянения 20-летняя девушка поссорилась с 22-летним молодымчеловеком. Происходящее снимала еще одна гостья вечеринки.На страшныхкадрах видно, как жительница Ульяновска опрокинула парня на пол. Затем, судя повсему, она взялась за нож и стала наносить жертве удары. Осознавшая весь ужасслучившегося оператор принялась истошно кричать: "Настя, Настя!".От полученных ранений парень скончался.Внимание! Видео содержитсцены насилия, его кадры могут шокировать! Материал не предназначен к просмотрулицам младше 18 лет!"В настоящее времяпроводятся следственные действия, направленные на установление всехобстоятельств совершенного преступления, решается вопрос о предъявлениизадержанной обвинения и избрании в отношении нее меры пресечения в видезаключения под стражу", — цитирует сообщение Следственного комитета России поУльяновской области РЕН ТВ. Возбуждено уголовное дело.Отметим, в последнее время Россию захлестнулаволна историй про вписки несовершеннолетних, зачастую оканчивающиеся весьмаплачевно. Страшнее всего, что тенденция проводить время в компании сверстниковпод алкогольные напитки становится у подростков все более популярной.