Трагедией окончилась молодежная вписка в
одной из квартир дома по проспекту Генерала Тюленева в Заволжском районе.
Кровавая драма развернулась с 18 на 19 апреля.
Трагедией окончилась молодежная вписка в
одной из квартир дома по проспекту Генерала Тюленева в Заволжском районе.
Кровавая драма развернулась с 18 на 19 апреля.
В состоянии
алкогольного опьянения 20-летняя девушка поссорилась с 22-летним молодым
человеком. Происходящее снимала еще одна гостья вечеринки.
На страшных
кадрах видно, как жительница Ульяновска опрокинула парня на пол. Затем, судя по
всему, она взялась за нож и стала наносить жертве удары. Осознавшая весь ужас
случившегося оператор принялась истошно кричать: "Настя, Настя!".
От полученных ранений парень скончался.
Внимание! Видео содержит
сцены насилия, его кадры могут шокировать! Материал не предназначен к просмотру
лицам младше 18 лет!
"В настоящее время
проводятся следственные действия, направленные на установление всех
обстоятельств совершенного преступления, решается вопрос о предъявлении
задержанной обвинения и избрании в отношении нее меры пресечения в виде
заключения под стражу", — цитирует сообщение Следственного комитета России по
Ульяновской области РЕН ТВ. Возбуждено уголовное дело.
Отметим, в последнее время Россию захлестнула
волна историй про вписки несовершеннолетних, зачастую оканчивающиеся весьма
плачевно. Страшнее всего, что тенденция проводить время в компании сверстников
под алкогольные напитки становится у подростков все более популярной.