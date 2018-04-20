Подписчики Элины Камирен в соцсетях подарили ей интересную идею. Бывшая участница Дома-2 решила заняться продажей домов на черноморском побережье.

Подписчики Элины Камирен в соцсетях подарили ей интереснуюидею. Бывшая участница "Дома-2" решила заняться продажей домов начерноморском побережье.Идею создания риелторской фирмы Элине подсказали еефолловеры в Instagram. Экс-участница "Дома-2" уже начала действовать:как сообщается, некоторые поклонники уже воспользовались ее услугами. В целомначинание звезды воспринято подписчиками с большим энтузиазмом.Риэлторские усилия Камирен сосредоточит на курортных городахКраснодарского края. "Мне много пишут с вопросами о недвижимости в Сочи,Адлере, Олимп парке, Роза Хутор. Я подумала и решила, что мы здесь с моейподругой будем заниматься недвижимостью вместе (любого уровня, на цвет и вкус)",– написала модель в Instagram. Энтузиазм, с которым восприняли известиепоклонники, понятен: Элина пообещала своей аудитории эксклюзивные цены отзастройщиков и владельцев, а после завершения сделок – совместное распитиешампанского."У нас есть эксклюзивные цены от застройщиков ивладельцев напрямую (встречи уже были). Что хорошо сэкономит ваш бюджет. Каквам идея? Я буду показывать и объекты сама, когда буду в Сочи, без меня будетнаша команда. Ну а на закрытие сделок, Ждите меня с шампанским", -порадовала фанатов звезда.Элина Камирен родилась в Тюмени. Ее мать была владелицейсалона красоты. В 17 лет девушка отправилась в Англию, где училась иподрабатывала моделью. Вернувшись в Тюмень два года спустя, она открыламодельное агентство "Ваше Величество". Участницей проекта"Дом-2" Элина стала в 2011 году.На днях стало известно, что Камирен отправилась в Грузию -по ее признанию, охотиться на богатых мужчин. Она пообещала в соцсетях подробно рассказывать о способах "охоты":о местах, где лучше всего устраивать засаду на беспечных миллионеров и о том, каксебя преподнести, чтобы поймать в свои сети крутого мачо.