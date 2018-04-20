Подписчики Элины Камирен в соцсетях подарили ей интересную
идею. Бывшая участница Дома-2 решила заняться продажей домов на
черноморском побережье.
Подписчики Элины Камирен в соцсетях подарили ей интересную
идею. Бывшая участница "Дома-2" решила заняться продажей домов на
черноморском побережье.
Идею создания риелторской фирмы Элине подсказали ее
фолловеры в Instagram. Экс-участница "Дома-2" начала действовать:
как сообщается, некоторые поклонники уже воспользовались ее услугами. В целом
начинание звезды воспринято подписчиками с большим энтузиазмом.
Риелторские усилия Камирен сосредоточит на курортных городах
Краснодарского края. "Мне много пишут с вопросами о недвижимости в Сочи,
Адлере, Олимп парке, Роза Хутор. Я подумала и решила, что мы здесь с моей
подругой будем заниматься недвижимостью вместе. Любого уровня, на цвет и вкус (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)",
– написала модель в Instagram. Энтузиазм, с которым восприняли известие
поклонники, понятен: Элина пообещала своей аудитории эксклюзивные цены от
застройщиков и владельцев, а после завершения сделок – совместное распитие
шампанского.
"У нас есть эксклюзивные цены от застройщиков и
владельцев напрямую (встречи уже были). Что хорошо сэкономит ваш бюджет. Как
вам идея? Я буду показывать и объекты сама, когда буду в Сочи, без меня будет
наша команда. Ну а на закрытие сделок, Ждите меня с шампанским", -
порадовала фанатов звезда.
Элина Камирен родилась в Тюмени. Ее мать была владелицей
салона красоты. В 17 лет девушка отправилась в Англию, где училась и
подрабатывала моделью. Вернувшись в Тюмень два года спустя, она открыла
модельное агентство "Ваше Величество". Участницей проекта
"Дом-2" Элина стала в 2011 году.
На днях стало известно, что Камирен отправилась в Грузию -
по ее признанию, охотиться на богатых мужчин. Она пообещала в соцсетях подробно рассказывать о местах, где лучше всего устраивать засаду на беспечных миллионеров, и о том, как
себя преподнести, чтобы поймать в свои сети крутого мачо.