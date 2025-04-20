Александру Бастрыкину доложат о результатах проверки по факту пожара в аварийном доме на улице Революции в Гусь-Хрустальном. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России. Напомним, пожар

Александру Бастрыкину доложат о результатах проверки по факту пожара в аварийном доме на улице Революции в Гусь-Хрустальном. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России. Напомним, пожар случился 18 апреля около полуночи – спасателей вызвали в 00:25. «Шестой канал» ранее подробно рассказывал об этом происшествии. Гибели людей удалось избежать благодаря группе молодых людей в возрасте от 16