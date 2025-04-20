Жителя Гусь-Хрустального освободили во время российско-украинского обмена пленными 19 апреля. Об этом сообщила омбудсмен Владимирской области Людмила Романова в своих соцсетях. Из

Жителя Гусь-Хрустального освободили во время российско-украинского обмена пленными 19 апреля. Об этом сообщила омбудсмен Владимирской области Людмила Романова в своих соцсетях. Из телеграм-канала омбудсмена Владимирской области Людмилы Романовой 19 апреля состоялся российско-украинский обмен пленными, сообщила Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Среди вернувшихся на Родину есть житель Владимирской области. Мы рады сообщить