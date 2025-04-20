Депутаты Законодательного собрания оценили перспективы развития экономики и туризма Собинского муниципального округа. На выездном заседании комитета по бюджетной и налоговой политике

Депутаты Законодательного собрания оценили перспективы развития экономики и туризма Собинского муниципального округа. На выездном заседании комитета по бюджетной и налоговой политике отметили, что эта территория является примером успешной реализации перехода на одноуровневую муниципальную модель. Суть в том, что небольшие муниципальные образования объединяются в единые административно-территориальные округа. Михаил Максюков, председатель комитета по бюджетной и налоговой политике