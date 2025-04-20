В этом году приоритет отдается проектам, привлекающим частные инвестиции.

В Гороховце в рамках подготовки к Всероссийскому конкурсу лучших проектов по созданию комфортной городской среды прошла встреча с компанией «Устойчивое развитие территорий» и инвесторами, заинтересованными в развитии городской инфраструктуры. В этом году приоритет отдается проектам, привлекающим частные инвестиции.По инициативе инвесторов для разработки дизайн-кода города, который должен подчеркнуть уникальность исторической части Гороховца, был приглашён Дмитрий Кузнецов (Митя Кузнецов), автор успешного проекта «Музей живой старинной вывески под открытым небом» в Рыбинске.Проект Дмитрия, реализованный в 2017 году, заключался в преображении городской среды и привлечении туристов с помощью установки ретро-вывесок. Более 300 предприятий Рыбинска, включая крупные сети, стилизовали свои вывески под старину, благодаря чему центр города приобрёл облик купеческого городка XIX века, а туристический доход увеличился в пять раз. Проект получил освещение даже в «Форбс».Ретро-вывески, по мнению Дмитрия Кузнецова, являются своего рода русским кодом города, отражающим национальную культуру. Гороховец, как и Рыбинск, имеет богатую купеческую историю, и местные предприниматели проявили интерес к этой идее.