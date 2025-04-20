В 2024 году жители области получили отсрочку платежей по 4390 таким договорам на сумму около 2 млрд рублей.

Банки Владимирской области реструктурировали около 6 тысяч кредитов на общую сумму 2,4 млрд рублей по собственным программам. Кроме того, в рамках закона о кредитных каникулах были пересмотрены условия ещё 177 договоров на сумму 28,5 млн рублей. Ипотечными каникулами воспользовались 22 жителя региона, общая сумма их задолженности составила более 52 млн рублей.Наибольшее количество заявок на реструктуризацию поступило по потребительским кредитам. В 2024 году жители области получили отсрочку платежей по 4390 таким договорам на сумму около 2 млрд рублей.Также были пересмотрены условия 1501 договора по кредитным картам (на 190 млн рублей), 102 договоров по автокредитованию (на 116 млн рублей) и 130 ипотечных договоров (на 260 млн рублей).Управляющий владимирским отделением Банка России Антон Завойстый напомнил, что максимальный срок кредитных каникул составляет полгода и воспользоваться ими можно только один раз по каждому кредиту. Он также отметил, что досрочное погашение долга во время каникул уменьшит общую сумму задолженности.