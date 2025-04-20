Соответствующее сообщение появилось в местном паблике «Подслушано во Владимире».

Во Владимире жители требуют отключить отопление в квартирах из-за установившейся жаркой погоды. Соответствующее сообщение появилось в местном паблике «Подслушано во Владимире».«Сколько можно отапливать квартиры? На улице +20, а в выходные обещают +25! Батареи просто раскалённые!» — возмущается автор поста.Ранее в СМИ появилась информация о возможном отключении отопления в городе 21 апреля. Однако администрация Владимира пока не спешит принимать решение, так как на следующей неделе ожидается понижение среднесуточной температуры до +8 градусов.