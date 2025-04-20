Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

С начала 2025 года во Владимирской области зафиксировано 60 жалоб жителей на незаконные действия кредиторов и коллекторов при взыскании долгов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.По итогам проверок судебные приставы привлекли к ответственности четырёх нарушителей и вынесли пять официальных предостережений.Среди наиболее распространённых нарушений: незаконная передача персональных данных должников, психологическое давление, недобросовестное взыскание долгов и отсутствие необходимой информации при общении с заемщиками.В управлении ФССП гражданам рекомендуют записывать все телефонные разговоры с кредиторами, чтобы иметь доказательства в случае неправомерных действий.