Роспотребнадзор продолжает еженедельный мониторинг.

По мониторингу Роспотребнадзора за последнюю неделю в медучреждения обратились 24 человека, из них 12 детей. С начала сезона всего зарегистрировано 30 обращений (13 детей). Случаев клещевого вирусного энцефалита не выявлено. Клещей исследуют на возбудителей — на прошлой неделе положительных находок не было.В случае обнаружения клеща на теле, обратитесь в лечебное учреждение. Неповрежденного клеща доставьте в лабораторию не позднее 3 суток. При положительном результате немедленно к инфекционисту.Лаборатория:ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области», Владимир, ул. Токарева, 5, каб.11.Приём пн‑чт 9:00–11:45 и 13:00–15:00, пт 9:00–11:45.Пункты приёма:Суздаль, ул. Энгельса, 12а (пн‑пт 8:30–12:00);Ковров, ул. Гагарина, 2а (пн‑пт 8:30–15:00);Вязники, ул. Ленина, 30 (пн‑пт 8:30–15:00);Петушки, ул. Вокзальная, 71 и Собинка, ул. Димитрова, 18 (пн‑пт 8:30–14:00). Исследование платное.