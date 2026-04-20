Спасатели продолжают обследование и устранение последствий паводка.

Число подтопленных дворов во Владимирской области сократилось до 163. Днем ранее их было 186.За сутки количество затопленных приусадебных участков снизилось с 186 до 163, сообщили в региональном управлении МЧС в воскресенье, 19 апреля.При этом три участка дорог остаются подтопленными.Число муниципалитетов с опасной паводковой ситуацией упало с пяти до четырех — Муром, Ковров, Суздальский округ и Вязниковский район.Владимир исключён из списка подтопленных: высокий уровень воды держался две недели (с 5 по 19 апреля). В начале этого месяца после подъема Клязьмы затопило несколько участков в СНТ «Связист».