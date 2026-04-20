Молодежная дума 7‑го созыва подвела итоги двух лет работы.

За два года молодые парламентарии реализовали проекты по цифровой грамотности, безопасности и развитию спорта, а также сохраняли историческую память.Они организовали сбор гуманитарной помощи, посетили Луганскую область и общались с пострадавшими.Члены думы оказывали адресную помощь, помогали восстанавливать дома после обстрелов и очищали завалы. Это дало бесценный практический опыт, отметил Иван Кузьминов.«Ключевой проект — благоустройство места захоронения хирурга Орлова. Полученные навыки пригодятся в профессии и в общении», — подчеркнул Василий Белокрылов.Председатель Заксобрания Ольга Хохлова оценила вклад молодежи и призвала продолжать предлагать идеи и проекты.