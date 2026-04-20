Жителей России ждут два периода длинных выходных.
В 2026 году жителей России ждут два периода длинных выходных, приуроченных к Празднику Весны и Труда, а также ко Дню Победы. Согласно производственному календарю, график отдыха выглядит следующим образом:
На Первое мая (Праздник Весны и Труда)
Мы будем отдыхать 3 дня подряд:
1 мая (пятница) — праздничный день;
2 мая (суббота) — выходной;
3 мая (воскресенье) — выходной.
Рабочая неделя перед праздниками будет четырехдневной (с 27 по 30 апреля), при этом четверг, 30 апреля, является предпраздничным рабочим днем, сокращенным на 1 час.
На Девятое мая (День Победы)
Нас также ждут 3 дня отдыха подряд:
9 мая (суббота) — праздничный день;
10 мая (воскресенье) — выходной;
11 мая (понедельник) — выходной (перенос в связи с тем, что праздник 9 мая выпадает на субботу).
Пятница, 8 мая, является предпраздничным рабочим днем, поэтому продолжительность работы в этот день сокращается на 1 час.
В мае 2026 года при пятидневной рабочей неделе будет 12 выходных и праздничных дней и 19 рабочих дней.
