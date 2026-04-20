17 апреля во Владимирской области развернулась масштабная ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» — часть нацпроекта «Кадры». Более 65 площадок по всему региону, свыше 4 000 участников и около 350 работодателей собрались, чтобы помочь соискателям найти работу мечты.Главные площадки открылись во Владимире и Коврове, но активности прошли во всех 17 филиалах Кадрового центра «Работа России». Соискателям предложили более 3 500 вакансий — от рабочих специальностей до позиций в социальной сфере.«Спортивное соревнование» за кадрыСегодня ситуация на рынке труда изменилась: не только соискатель ищет компанию, но и компании буквально сражаются за каждого профессионала.«Сегодня за работников ведется настоящее спортивное соревнование. Экономика региона не стагнирует, она развивается, и во многих направлениях мы видим рост. У крупных предприятий, входящих в топ-100 региональных организаций, открыто в среднем по полторы-две с половиной тысячи вакансий. Спрос огромен: от инженеров до экономистов и гуманитариев», - отметил депутат Законодательного Собрания области Дмитрий Третьяков.Действительно, на ярмарке были представлены гиганты индустрии региона, такие как «Русклимат» и «Аскона».Работодатели ищут всех: швей, операторов станков с ЧПУ, поваров, учителей и врачей.Второй старт для героевОсобое внимание в этом году уделили тем, кто возвращается к мирной жизни после выполнения боевых задач. Участники специальной военной операции и их семьи — в центре заботы. На всех площадках организованы консультационные зоны, где работают эксперты и координаторы фонда «Защитники Отечества».«Мы создали особую зону для участников СВО. Здесь проходят и профориентационные мероприятия, и консультации. Работодатели представляют вакансии, предназначенные именно для ребят, которые хотят найти себя в мирной профессии. Кроме того, сегодня мы даем старт конкурсу «Второй старт» — это номинация в рамках Всероссийского конкурса «Лучший по профессии». Она создана специально для тех, кто проявил мужество на фронте, а теперь готов строить мирное будущее», - подчеркнула директор Кадрового центра «Работа России» Владимирской области Наталья Пеньковская.Заместитель Министра труда и занятости населения региона Дмитрий Лавров добавил, что круглые столы в рамках ярмарки помогут и работодателям, и ветеранам найти общий язык. Он отметил, что ярмарка — это уже проверенный механизм: в прошлом году после аналогичного мероприятия работу нашли более тысячи человек.Молодежный «профдайвинг» и радуга профессийЕсли на одних этажах решались серьезные вопросы трудоустройства ветеранов, то на других буквально кипела жизнь будущего поколения. Для школьников и студентов ярмарка превратилась в настоящий «Фестиваль профессий».В Центре опережающей профессиональной подготовки молодежь играла в «Цветовой код профессии», а в Технологическом колледже развернулась «Радуга профессий». Здесь можно было не просто посмотреть, а попробовать всё своими руками: от столярного дела до электромонтажа и поварского искусства.«В этом году дипломы СПО получат более 9 тысяч ребят в области, и мы готовы принять их в наших колледжах на программы переподготовки и повышения квалификации. С 15 июня мы начинаем прием абитуриентов на новый учебный год по самым востребованным направлениям», — рассказала начальник управления профессионального образования Елена Таран.Она искренне пожелала выпускникам «встретить того самого работодателя, с которым они пойдут по жизни».Не просто работа, а карьераУникальность ярмарки в том, что здесь стирается грань между теорией и практикой. На главной площадке регионального этапа соискатели могли не только подать резюме, но и сразу пройти открытый отбор, получить консультацию по размещению анкеты на платформе «Работа России» или записаться на оплачиваемую стажировку — такую возможность предоставляют три четверти представленных вакансий.Всероссийская ярмарка — это живой организм, где каждый находит что-то свое. Школьник — верный путь к мечте, выпускник вуза — первое серьезное место работы с обучением, а ветеран СВО — надежную поддержку и новый смысл.Региональный этап завершен, но возможности только открываются. Впереди — второй, федеральный этап ярмарки, который пройдет 26 июня. А пока кадровые центры Владимирской области продолжают свою ежедневную работу, подтверждая девиз: «Работа России — время ваших возможностей».